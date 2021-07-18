Від 20х до 20х: новий погляд на музей в OFAM

В Одеському художньому музеї відбулась важлива подія: повне оновлення експозиції другого поверху. Крім того, що арт-об’єктів стало майже вдвічі більше, відтепер вони відібрані та скомпоновані за принципово новою логікою. І якщо придивитись уважно, ця оновлена колекція досить красномовно говорить не лише про поповнення фондів музею, але й про більш ґрунтовні зміни: у загальних підходах до експонування, у теоретичних засадах інтерпретації мистецтва ХХ століття, і навіть у поглядах на функцію музею.

Фото: OFAM

Оновлену експозицію, як дитину, виношували 9 місяців – розповідає на презентації один з кураторів Кирило Ліпатов, завідувач науковим відділом музею. Втім, насправді підготовчий етап тривав ще довше, адже протягом останніх трьох років OFAM цілеспрямовано збирав роботи тих періодів, які раніше не потрапляли в музейні запасники – перш за все, це стосується мистецтва 1980х-1990х та творів ХХІ століття. Упродовж 2020 року, музею вдалося поповнити фонд на 500 робіт (для порівняння, у 2006 році до музею надійшло 12 нових об’єктів).

Директор OFAM Олександр Ройтбурд (він також був другим куратором оновленої експозиції) підкреслює, що твори закуповували за рахунок музейних надходжень, адже держава не виділяє на це гроші. Те ж саме стосується й інших змін у музеї: це і реставраційні роботи, і ремонт на другому поверсі, і нові насичені кольори стін (індиго, терракота, зелене сукно) – у відповідності із актуальними виставковими практиками, які відмовляються від білого чи пастельного тла на користь більш агресивних кольорів. Усе це вдалося реалізувати практично не використовуючи бюджет – за рахунок грошей, який музей заробив сам, завдяки пожертвам меценатів Клубу Маразлі, а також за допомогою колекціонерів та художників, які дарували свої роботи музею. Дарунки з приватних колекцій та мистецьких майстерень складають майже половину робіт на оновленому другому поверсі.

Фото: OFAM Кирило Ліпатов на відкритті експозиції

Відтепер музей пропонує глядачам принципово новий фокус: якщо раніше постійна експозиція була більш зосередженою на регіональному контексті, то зараз вона представляє широку та доволі репрезентативну панораму українського мистецтва за останні 100 років. Безумовно, одеський акцент тут зберігся, адже значна частина колекції представляє саме одеситів, але до нього додалися акценти на художні явища з інших регіонів України, а подекуди й з сусідніх союзних республік.

Ще одна принципова відмінність – відмова від ідеологічного протиставлення радянського-нерадянського мистецтва. Це добре видно вже на рівні періодизації, застосованої кураторами: всю експозицію другого поверху вони поділили на сім частин, за кількістю зайнятих зал. При цьому мистецтво від кінця 1970х до кінця 1990х об’єднано в одній залі, не наголошуючи окремо на розпаді Союзу та здобутті Незалежності. Такий принцип побудови експозиції, що слідує не так за історико-політичними маркерами, як за внутрішньою художньою логікою розгортання мистецьких форм та явищ у часі, зберігається і в інших залах. Міжвоєнний модернізм, соцреалізм, “тихе мистецтво”, “суворий стиль”, мистецтво внутрішньої еміграції (модернізм 1970х, “етнічне” мистецтво), пошуки “перехідного” періоду (традиціоналісти поруч із концептуалістами та неоабстракціоністами), ще більша стильова строкатість останньої зали ХХІ століття – цей хронологічний поділ не уникає прив’язки до історії, але виводить її на другий план. І це дозволяє відкинути традиційний для більшості наших музеїв погляд на мистецтво як ілюстрацію історичних трансформацій.

Фото: OFAM

Окремо треба відмітити ще одне оновлення у музейному фокусі: відмову від поділу радянського мистецтва на офіційне-неофіційне або конформістське-нонконформістське. Це дуже добре простежується, наприклад, у залі, присвяченій 1960-м рокам, де розміщені роботи Олександра Ацманчука та Юрія Єгорова – двох одеських піонерів загальносоюзного “суворого стилю”. Цей стиль починався як ковток свіжого повітря для молодих художників кінця 1950х, як можливість сказати правду у постсталінський час. Та згодом він трансформувався у новий офіціоз, від якого потроху відходять ті самі Ацманчук з Єгоровим – і це демонструють їх роботи у наступній за хронологією залі.

Відмову від цього розподілу можна побачити і в попередній залі, присвяченій тридцяти рокам мистецтва соцреалізму, від формування канону в кінці 1920х до “позачасового” мистецтва відлиги. Ця важка зала, безпосередньо пов’язана з реалізацією в мистецтві ідеологічних практик, демонструє велике різноманіття робіт, яке існувало в той час всупереч ідеологічним приписам. Стилістична різноманітність вражає: тут зібрані роботи від масштабного програмного полотна одеського класика соцреалізму Леоніда Мучника (він згодом виграв у боротьбі з іншим одеським класиком Теофілом Фраєрманом, який намагався протягти у професійну художню освіту хоча б натяки на авангард та модернім), до набагато камерніших робіт художників того ж часу в стилі постімпресіонізму чи академізму. Розглядаючи роботи в цій залі, можна достеменно зрозуміти, чому радянське мистецтвознавство не проголосило соцреалізм стилем, а називало його творчим методом.

Фото: Владислав Кузніченко

Спроби поглянути на українське радянське мистецтво в його цілісності безумовно були і раніше. Безпосередньо з цією темою дуже успішно працювали запрошені куратори у Кмитівському музеї (втім весь цей проєкт згорнувся через ідеологічний спротив місцевої влади), цю оптику використовували на окремих виставкових проєктах у NAMU, ця проблематика стала окремим акцентом Чернігівського фестивалю монументального мистецтва “Перезавантаження”. Втім, робота над переосмислення цілої колекції з цієї точки зору, пророблена співробітниками OFAM, видається найбільш завершеною та послідовною, принаймні на цей час. І для того, щоб продемонструвати цю роботу наочно, кураторам довелося зарізати ще одну “священну корову” музейної практики: ввести в експозицію “немузейні” роботи.

Про “немузейні” роботи найчастіше говорять у двох (споріднених між собою) сенсах. По-перше, іноді так ще й досі називають твори, які типологічно виходять за межі класичної музейної тріади живопис-графіка-скульптура. Відповідно, сюди потрапляє усе різноманіття об’єктів сучасного мистецтва, від інсталяцій до відео-арту, експонування яких висуває додаткові вимоги, до яких старі музеї часто бувають погано пристосовані. А по-друге, так називають роботи “нижчої якості” порівняно із “музейними” роботами (вартими того, щоб їх виставляти у музеї) – “учнівські”, “наївні”, “прохідні”, “салонні” твори.

Фото: Карiна Гаценко

Команда Одеського музею ввела у нову постійну експозицію “немузейні” роботи в обох сенсах. Але якщо об’єкти типу “Сорочки” концептуаліста Сергія Ануфрієва просто органічно і неуникно лягають у канву висвітлення останніх періодів мистецтва, то саме більш ранні “немузейні” роботи, витягнуті з довічного зберігання у запасниках, дозволили продемонструвати велику стильову різноманітність та збагатити наше уявлення про радянське мистецтво.

Втім, такий кураторський підхід має і свій побічний ефект: разом із новонабутими та подарованими творами, витягнуті з запасників роботи, та ті, що залишились в експозиції з попередніх років склали приблизно 350 арт-об’єктів. Усі вони розташовані на порівняно невеликій площі, й така щільність експонування створює відверто задушливий ефект. Роботи з верхніх рядів незручно розглядати, а втім цього й не хочеться робити, бо через деякий час перегляду накочує чи то флорентійський синдром, чи то просто запаморочення від великої кількості об’єктів, що вимагають уваги. Цю експозицію точно не можна переглянути за один раз – до неї потрібно повертатись знову й знову, і процес перегляду не є дуже комфортним.

Фото: OFAM

Проте, таке експозиційне рішення зовсім не скидається на наївне бажання показати все й одразу. Це більше нагадує продуману стратегію, яка має на меті голосно та наочно заявити про те, що музею катастрофічно не вистачає місця (і це є родовою проблемою українських музеїв загалом). Зрештою, перетворена експозиція є логічним продовженням попередніх виставкових проєктів музею (“Спецфонд: репресоване мистецтво”, “Ексгумація. Соцреалізм з колекції OFAM”, “Суворі та стильні”), що також вкладається у загальну стратегію роботи з колекцією.

Стратегічними рішеннями видаються і динамічна концепція зали ХХІ століття, де об’єкти будуть оновлюватись, і проведення відкритого конкурсу OFAM WALL на “заголовну” роботу експозиції (переміг Роман Мінін) із виплатою серйозної винагороди. Усі ці деталі складаються у загальну стереоскопічну картину інституції нового формату, яка має чітке уявлення щодо свого призначення та подальшого розвитку. І оскільки затяжний конфлікт директора OFAM із місцевою владою, який істотно гальмував розвиток музею, добіг кінця (Ройтбурд виграв касаційний суд, а крім того, сам увійшов до складу Одеської обласної ради), ми можемо сподіватись, що у найближчому майбутньому музей продовжуватиме свою вже напрацьовану стратегію на новій, розширеній території.