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В Україні з'явиться онлайн-мапа кінотеатрів радянського періоду

Проєкт реалізують незалежні українські дослідниці.

В Україні з'явиться онлайн-мапа кінотеатрів радянського періоду

Нова інтерактивна карта кінотеатрів радянського періоду надаватиме інформацію про будівлі колишніх кіномереж та хроніку їхньої трансформації. До розділів мапи увійдуть текстові аналітичні матеріали про кінофікацію міст, розвиток кіномережі в Україні за радянської доби та її трансформацію протягом останніх 30-ти років. Презентація мапи запланована на жовтень 2021 року.

Створенням карти займаються українські дослідниці Олена Сирбу, Валерія Карпань, Ксенія Рибак, Поліна Байцим, Марина Хрипун та фотографка Маша Матяшова. Цей проєкт має стати одним з результатів більш широкого проєкту “Кінографія” – дослідження географії українських кінотеатрів, створених згідно з радянською програмою кінофікації у 1940х-1980х роках, та збережених до 1991 року. Дослідниці проєкту переосмислять зв'язок між місцем кінотеатрів у радянський час і в сучасній Україні – як культурних інституцій та зразків модерністської архітектури і мистецтва. Особливий фокус “Кінографії” – модерністські будівлі кінотеатрів, що мають художню, історичну, дослідницьку цінність на локальному і національному рівні. 

Проєкт реалізується спільно з ГО “Культурні географії”, за підтримки Українського культурного фонду.

Нагадаємо, також в Україні з'явиться онлайн-карта знищених церков Закарпаття.

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