В Україні з'явиться онлайн-карта знищених церков Закарпаття

156 втрачених об’єктів церковної архітектури будуть позначені на онлайн-карті Закарпаття. Карта міститиме категорії «дерев’яна церква», «дерев’яна дзвіниця», «мурована церква». До кожної позначки буде прив’язано інформацію про об’єкт та його просторове розміщення. Для трьох маршрутів буде записано аудіогіди, що уможливлять віртуальну мандрівку пам’ятками, яких уже не існує.

Онлайн-карта – одна зі складових проєкту «Втрачені церкви Закарпаття», у рамках якого з'являться також книжка відомого дослідника Михайла Сирохмана, курс відеолекцій, візуалізований словник термінів дерев’яної архітектури. Проєкт здійснюють Закарпатська академія мистецтв та ГО «Культурна платформа Закарпаття» за підтримки Українського культурного фонду та Мукачівської греко-католицької єпархії.

Українські дерев’яні храми – унікальні архітектурні споруди. Дотепер у Закарпатті збереглося близько 60 дерев’яних церков, дві з яких внесені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Принаймні 156 об’єктів сакральної архітектури Закарпаття – 101 дерев’яна церква, 29 дерев’яних дзвіниць і 26 мурованих храмів, – були втрачені назавжди упродовж ХХ і ХХІ ст. За словами організаторів проєкту, в першій половині ХХ ст. руйнівним чинником стало бажання громад замінити дерев’яні церкви на муровані, у радянський період багато храмів упали жертвами антирелігійної компанії, а останні три десятиліття пам’яткові церкви нищать, щоби збудувати замість них «нові» й «гарні». Цей процес, як і невпинне «покращення» старовинних дерев’яних храмів за допомогою сяючої бляхи, пластику та неоковирних прибудов, не лише не сповільнюється – він набирає обертів. Так, навіть статус пам’ятки ЮНЕСКО не рятує церкви в Ужку та Ясінях від самодіяльних втручань.

В основі проєкту лежить культурно-історичне дослідження Михайла Сирохмана «Втрачені церкви Закарпаття». Його буде видано у вигляді книжки українською та англійською мовами. Відомий мистецтвознавець, дослідник закарпатських дерев’яних церков, Михайло Сирохман присвятив їм понад 40 років польових і архівних розвідок. Нове видання міститиме близько 250 рідкісних зображень – світлин, малюнків, планів, чимало з яких є унікальними і будуть опубліковані вперше.

У рамках проєкту Михайло Сирохман та його колега, доктор мистецтвознавства, завідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва Закарпатської академії мистецтв Михайло Приймич прочитають курс із 5 відеолекцій.