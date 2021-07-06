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Роман Мінін переміг на конкурсі OFAM WALL від Одеського художнього музею

Призовий фонд конкурсу — 180 тис грн.

Роман Мінін переміг на конкурсі OFAM WALL від Одеського художнього музею

Переможцем відкритого національного конкурсу OFAM WALL став Роман Мінін з панно "Руки вічності". Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.

1 березня 2021 року Одеський художній музей оголосив конкурс OFAM WALL серед художників на створення арт-об'єкту, який буде відкривати оновлену експозицію мистецтва XX-XXI століть. За словами директора музею, основною метою конкурсу було подолання агресивної інертності українських музеїв, їх відриву від сучасних художніх процесів та непрозорості політики колекціонування.

Призовий фонд конкурсу, зібраний членами «Marazli Club» (громадська організація, що фінансово підтримує розвиток Одеського художнього музею) склав 180 тис. гривень. У конкурсі взяли участь 132 художники; у журі увійшли Кирилл Липатов, Ольга Балашова, Олександр Соловйов, Олександр Верник та Олександр Ройтбурд. Роботи оцінювали за п'ятьма критеріями: художній рівень роботи, відповідність завданню конкурса, простота технічної реалізації та експлуатації роботи, ступін прив'язки до середовища музею, оригінальність ідеї. 

Крім Романа Мініна, у п'ятірку фіналістів увійшли роботи Каті Лібкінд, Сергія Петлюка та Степана Рябченка.

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