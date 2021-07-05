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У Києві презентували книгу Микити Василенка "Війна з готами. Життя Костянтина Германика, трибуна Гальського легіону"

Презентація відбулася у Парламентській бібліотеці на Грушевського.

Фото: Макс Требухов

У Національній бібліотеці України ім. Ярослава Мудрого (Парламентській бібліотеці, вул. Грушевського, 1) відбулася презентація книги Микити Василенка «Війна з готами. Життя Костянтина Германика, трибуна Гальського легіону» видавництва «Фоліо».

Про це повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Микита Василенко - автор п'яти книг. Професор, доктор філологічних наук, викладач Київського національного університеті імені Тараса Шевченка.

У дилогії «Війна з готами» Микита Василенко описує події IV cтоліття, що відбувалися переважно на території сучасної України і в світовій художній літературі не розкриті.

Наразі виданий перший наклад. Незабаром очікується також наклад українською мовою, а також вихід другої книги дилогії.

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