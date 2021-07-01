Мендель заявила, що написала книгу про політику і "самоідентифікацію українців"

Каже, що назва міститиме "відомий афоризм у сучасній політиці".

Ексречниця президента Юлія Мендель написала книгу про свою роботу з Володимиром Зеленським, політику та українців. Про це вона повідомила "Суспільному".

"Книга про українську політику, роботу прессекретаря президента, деякі інсайди прийнятих рішень, а також основне — про самоідентифікацію українців як нації", — повідомила вона.

За словами Мендель, книга має вийти у липні. Вона не повідомила інших деталей, але на своїй сторінці в Facebook заявила, що назве її "дуже відомим афоризмом у сучасній політиці".

Нагадаємо, що новим речником обрали ведучого каналу "Україна 24" Сергій Нікіфоров.

Наприкінці квітня стало відомо, що Юлія Мендель написала заяву на звільнення.

Мендель вибрали прессекретаркою Зеленського з 4 тис. кандидатів. Вона в різний час працювала на телеканалах ICTV, "Еспресо ТВ" і "Інтері". Кілька років як журналіст співпрацювала з The New York Times. Також вона писала для українського Forbes і американського Politico.

СNN зазначав, що Мендель могла допустити конфлікт інтересів під час публікації статті в The New York Times у період конкурсу на посаду.

За час роботи прессекретарка президента втрапляла в декілька скандалів, зокрема і через свою поведінку щодо журналістів. Наприклад, 5 вересня біля будівлі Вищого антикорупційного суду в Києві Юлія Мендель відштовхнула журналіста програми "Схеми" і "Радіо "Свобода" Сергія Андрушка.

Президент Володимир Зеленський вважає, що його прессекретарка не повинна була штовхатися з журналістом "Радіо Свобода" Сергієм Андрушком. При цьому він заявив, що розуміє її як людину.

Також Мендель назвала візит у Литву "латвійським відрядженням" і пояснила це тролінгом. Крім того, в суспільстві викликала розголос програма, сюжети якої вела Мендель на телеканалі "ДОМ".