Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
Міноборони України відреагувало на інцидент із британським есмінцем у Чорному морі
Міноборони України відреагувало на інцидент із британським есмінцем у Чорному морі
Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму, в Лондоні це спростовують (оновлено)
Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму, в Лондоні це спростовують (оновлено)
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували в Україні, - Данілов
Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували в Україні, - Данілов
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
ГоловнаПолітика

В Офісі президента розповіли, хто стане речником Зеленського

Журналіст Сергій Нікіфоров працює ведучим новин на телеканалі "Україна24".

В Офісі президента розповіли, хто стане речником Зеленського
Сергій Нікіфоров
Фото: Сергій Нікіфоров / Instagram

Новим речником президента Володимира Зеленського стане журналіст Сергій Нікіфоров.

Про це розповів "Радіо Свобода" радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Речник – Сергій Нікіфоров. Зараз – деякі юридичні формальності. Трошки пізніше буде представлений пан Сергій...", – сказав він.

Нікіфоров працює ведучим новин на телеканалі "Україна24". До цього він працював на каналі Euronews у Ліоні.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що речниця Зеленського Юлія Мендель залишає посаду. Пізніше в ОП повідомили, що Мендель залишиться працювати радницею.

Мендель вибрали прессекретаркою Зеленського з 4 тис. кандидатів. Вона в різний час працювала на телеканалах ICTV, "Еспресо ТВ" і "Інтері". Кілька років як журналіст співпрацювала з The New York Times. Також вона писала для українського Forbes і американського Politico.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також