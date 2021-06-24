В Офісі президента розповіли, хто стане речником Зеленського

Новим речником президента Володимира Зеленського стане журналіст Сергій Нікіфоров.

Про це розповів "Радіо Свобода" радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Речник – Сергій Нікіфоров. Зараз – деякі юридичні формальності. Трошки пізніше буде представлений пан Сергій...", – сказав він.

Нікіфоров працює ведучим новин на телеканалі "Україна24". До цього він працював на каналі Euronews у Ліоні.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що речниця Зеленського Юлія Мендель залишає посаду. Пізніше в ОП повідомили, що Мендель залишиться працювати радницею.

Мендель вибрали прессекретаркою Зеленського з 4 тис. кандидатів. Вона в різний час працювала на телеканалах ICTV, "Еспресо ТВ" і "Інтері". Кілька років як журналіст співпрацювала з The New York Times. Також вона писала для українського Forbes і американського Politico.