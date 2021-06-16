Кончу-Заспу та півостров Бирючий відкриють для відпочинку українців, - ОП

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко анонсував відкриття доступу громадян для відпочинку на об'єктах державної власності, серед них спортивний об'єкт на ВДНГ, території Кончі-Заспи, Залісся та півострова Бирючий.

Про це Тимошенко під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Економіка без олігархів", передає "Інтерфакс-Україна".

"Один з об'єктів на ВДНГ, який ми завершимо вже цього року, - це величезний і унікальний загалом для Європи спортивний кластер. Він будується в рамках програми президента "Велике будівництво". В цьому кластері буде urban-парк, навіть є в планах віддаленої перспективи й басейн, зони для прогулянок, для пробіжок. І головне - все це буде готово до 24 серпня, до Дня Незалежності України", - заявив заступник голови ОП.

Він зазначив, що наразі на об'єкті тривають підготовчі роботи.

"З дня на день розпочнеться будівництво цього спортивного кластера", - сказав він.

"Ми це робимо тому, що сподіваємося, що цей об'єкт ніколи не піде на приватизацію, але ми маємо його розвивати для максимально відкритого доступу туди громадян, і, по-друге, щоб держава заробляла з цього кошти до бюджету", - додав Тимошенко.

Крім того, за словами Тимошенка, вже фактично відкрито доступ громадян до півострова Бирючий, де розташована літня резиденція президента.

"Тепер це великий екопарк на березі моря", - сказав він.

На півострові, як уточнив Тимошенко, розпочинається оновлення інфраструктури, споруджуються літні будиночки, басейний комплекс, туристичні маршрути.

Залісся, яке перебуває на балансі Управління справами президента, також уже відкрито для громадян.

"Ви купуєте квиток і приїжджаєте", - розповів заступник керівника Офісу президента.

Тимошенко зазначив, що наразі триває процес трансформації території Залісся в національний природний парк, створюються кластери із зонами, де можна буде побудувати готелі, розробляється проектна документація.

Він додав, що в планах також відкрити територію Кончі-Заспи.

"За дорученням президента відбувається аудит договорів тих, хто наразі живе в Кончі-Заспі. Я думаю, що ні для кого не таємниця, яким буде результат, і що через кілька місяців розпочнеться їх виїзд. Після аудиту ми розробимо територію, де можна буде відпочити. Ми відкриємо територію Кончі-Заспи для людей", - резюмував він.

Нагадаємо, 14 травня президент Володимир Зеленський доручив провести повний аудит земель і будинків у Кончі-Заспі та Пущі-Водиці.

24 травня в елітних селищах під Києвом розпочався аудит держдач, а ЗМІ оприлюднили список "кандидатів на виселення".

На початку червня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що перші 20 колишніх топчиновників виїхали з резиденцій у Кончі-Заспі.