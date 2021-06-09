Конгрес місцевих і регіональних влад максимально пришвидшить комунікацію регіонів із центром, - Тимошенко

Тимошенко підкреслив, що Конгрес місцевих та регіональних влад не підміняє будь-які вже наявні в країні асоціації.

Конгрес місцевих та регіональних влад створює можливість для прямого спілкування між органами державної влади та представниками місцевого самоврядування. Про це заявив заступник голови Офісу Президента, координатор президентської програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко за підсумками засідання Палати регіонів Конгресу, яке відбулося 8 червня у Дніпрі.

Тимошенко акцентував, що на засіданні представники регіонів піднімали такі питання, як забезпечення водопостачання, утилізація сміття, встановлення майданчиків вагового контролю на дорогах, розбудова парків, фінансова децентралізація.

«Паралельно маємо вже ряд звернень, які надійшли із регіонів у постійно діючий офіс Конгресу, який тільки минулого тижня був відкритий при Офісі Президента. Як я уже наголошував раніше, кожне питання, звернення та проблема будуть опрацьовані спільно Офісом Президента, урядом чи парламентом. Як заступник керівника ОП з регіональних питань, контролюватиму це особисто», - зазначив Тимошенко.

Він наголосив, що через нову платформу очільники областей або органів місцевого самоврядування напряму можуть проговорювати шляхи вирішення проблем з міністрами, керівництвом Офісу Президента і своїми колегами з інших регіонів.

«Далі – спільно працюємо на результат. Не пригадую, щоб в Україні раніше відбувалися такі вільні і прямі діалоги між різними гілками влади. Незалежно від того, хто на якій посаді, ми всі – одна команда», - написав заступник голови ОП.

Тимошенко підкреслив, що Конгрес місцевих та регіональних влад не підміняє будь-які вже наявні в країні асоціації.

«Мета цього органу – максимально пришвидшити комунікацію «регіонів із центром». Конгрес створений за аналогією з конгресами місцевих та регіональних влад Ради Європи. Водночас це не механічна калька, а унікальна українська платформа. Вона забезпечить, щоб думка кожного населеного пункту була почута і врахована державними органами влади», - сказав він.