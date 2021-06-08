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ПЦУ покарала відомого полтавського священника-блогера за сексистський допис

Дедюхіну заборонили писати в соцмережі.

ПЦУ покарала відомого полтавського священника-блогера за сексистський допис
Фото: facebook.com/strierej

Православна церква України на два місяці відсторонила від богослужінь і на три місяці заборонила будь-яку публічну діяльність в соціальних мережах священнику, депутату Полтавської міської ради від "Європейської солідарності" Олександру Дедюхіну.

Про це повідомляється на сайті Полтавської єпархії.

1 червня, у День захисту дітей, Дедюхін написав у фейсбуці пост про аборти і відповідальність жінок за секс, у якому вжив зворот "Сучка не схоче - кобель не скоче".

"Мені тут палко пишуть, мовляв, не можна вважати жінку лише інкубатором, матка - це її тіло, а всі противники абортів нехай забирають ембріони і ростять їх самі. Просто якщо хоча б на мить приспустити перетинки між звивинами, то можна дізнатися, що ембріон в матку потрапляє внаслідок певних дій, вчинених самою жінкою. Як там старі люди кажуть: “Сучка не схоче – кобель не скоче”. І якщо ти вже дала згоду на одне, то, будь ласка, неси відповідальність", - йшлося у дописі.

Пізніше він прибрав цей пост.

У відповідь на це єпархіальна рада харківсько-полтавської єпархії ПЦУ порадили Дедюхіну визначитися, ким він хоче бути – священиком чи політиком-блогером.

"Прот. Олександр Дедюхін у своїх публічних дописах, на жаль, неодноразово вживав некоректні, а інколи неприпустимі для священнослужителя висловлювання. Темі блогерської діяльності прот. Олександра Дедюхіна було присвячене одне із попередніх засідань Єпархіальної ради, під час якого перед ним було поставлено ряд вимог щодо зміни риторики в його дописах на Facebook. Однак ним належних висновків так і не було зроблено, а стилістика дописів не зазнала належних змін. В публікаціях фігурують висловлювання, які принижують людську гідність, розпалюють ворожнечу в суспільстві на політичному ґрунті, суперечать фундаментальним принципам християнської моралі та етичним нормам православної аскетики, завдають шкоди авторитету Православної церкви України", - йдеться в заяві Єпархіальної ради.

У випадку, якщо він порушить заборону єпархії, священнику загрожують суворіші канонічні покарання та розгляд його справи на Священному синоді ПЦУ.

Олександр Дедюхін є настоятелем Свято-Миколаївської релігійної громади м. Полтави.

У 2020 році його було обрано до Полтавської міської ради від "Європейської солідарності".

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