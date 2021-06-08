Медведчук міг затягнути процес обміну кіборга "Рахмана" на російського кадрового офіцера, – плівки Bihus.info

Підозрюваний у держзраді нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук, який раніше брав участь у перемовинах щодо звільнення українських полонених, міг затягнути процес обміну "кіборга" Андрія Гречанова ("Рахмана") на російського кадрового офіцера Володимира Старкова.

Гречанов потрапив у полон в липні 2015 році, і Медведчук від початку не займався його визволенням. Про це йдеться у публікації Bihus.info на основі так званих плівок Медведчука – записів розмов політика.

У серпні 2015 "Рахмана" намагався звільнити на той момент радник міністра оборони Олексій Мочанов. За його словами, бойовики були готові віддати Гречанова в обмін на Старкова, але українська сторона заявила, що росіянин повинен пройти через суд, тож обмін затягнувся.

"Віктор Медведчук, судячи із записів, ще в середині вересня взагалі не знав де саме знаходиться Гречанов і при цьому відмовляється від пропозицій бойовиків обміняти його на вже згаданого Старкова. При цьому вже наприкінці листопада, в розмовах з “міністром оборони” "ДНР" Володимиром Кононовим, різко починає називати цей обмін надважливим, наголошує на своїй активній участі в його підготовці, на домовленостях “перших осіб двох держав”, а також вимагає не віддавати “Рахмана” Мочанову, який весь цей час займався процесом", - йдеться у публікації.

За словами журналістів, Медведчук на записах акцентує увагу на створенні прецеденту, адже російський майор Старков на той момент вже був засуджений в Україні, але помилуваний Петром Порошенком. Таке помилування, за словами Медведчука, і є прецедентом, адже це перше помилування безпосереднього учасника війни, яке може використовуватися в подальшому. Помилування відбулося заради обміну росіянина на "кіборга".

"Другий – записи свідчать про те, що Віктор Медведчук на вимогу української сторони зупиняє вже домовлений обмін Гречанова і Старкова через нібито витік про нього інформації і ситуацію з Мочановим. В результаті, Гречанов ще дві доби провів у полоні. Процес пройшов таємно і перші камери зустріли Гречанова вже у аеропорту “Бориспіль”, куди його доставили одразу після обміну. Там він чекав прильоту Петра Порошенка з Франції. Під час зустрічі “Рахману” на камери дали можливість подзвонити рідним, а Петро Порошенко заявив, що фінальне рішення про його обмін приймалося у Франції, після того як він нібито попросив лідерів європейських країн натиснути на Володимира Путіна", - заявили журналісти.

Вони також стверджують, що на плівках є записи розмов Медведчука щодо обміну полоненої льотчиці Надії Савченко. Журналісти заявили, що серед записів, що опинилися в розпорядженні Bihus.Info, немає таких, які б свідчили про організацію Медведчуком самого обміну Саченко, але є декілька розмов із прессекретарем Путіна Дмитром Пєсковим.

"На них Медведчук жаліється, що його в день обміну Савченко не показали у новинах поруч із Путіним. Савченко була засуджена в Росії за нібито вбивство на Донбасі кількох росіян. Льотчиця не захотіла просити помилування і тоді за неї у Путіна попросили вдови нібито вбитих нею чоловіків. Ідея задіяти в цій історії вдов, за словами Путіна, належала саме Медведчуку. В день обміну Савченко Путін провів зустріч із цими жінками, на ній був присутній Медведчук, про це повідомляли в російських новинах, але на відео, що тиражувалося в новинах, Медведчука обрізали з кадру", - зазначили в публікації.

Медведчук нібито кілька разів просив Пєскова знайти кадри, де його видно, і показати в новинах. За словами Медведчука це “найважливіший момент, для чого ж цей город городився”.

У фінальній частині "плівок Медведчука" журналісти також стверджують, що той міг бути задіяний не тільки у перемовинах щодо обміну, а й щодо поставок газу та електрики.

Нагадаємо, перша частина розслідування була оприлюднена 17 травня. У ній йдеться про те, Медведчук з 2014 року здійснював проросійський вплив на українське керівництво.

У другій частині йдеться про те, як "трубу Медведчука" передавали росіянам. У третій частині про те, як Медведчук на записах обговорював з Москвою купівлю Україною вугілля на окупованих територіях.