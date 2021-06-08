Зеленський у Дніпрі проведе засідання другої палати Конгресу місцевих та регіональних влад

Під час робочого візиту на Дніпропетровщину президент України Володимир Зеленський проведе засідання другої палати Конгресу місцевих та регіональних влад.

Засідання Палати регіонів розпочнеться 8 червня о 15:00 у критій арені для олімпійських видів спорту, повідомляє кореспондент LB.ua. На заході будуть присутні голови всіх обласних рад та голови облдержадміністрацій. Вони оберуть своїх представників до президії Конгресу.

Президія збиратиметься щомісяця та надаватиме свої пропозиції щодо вирішення питань місцевого самоврядування на національному рівні.

Нагадаємо, третього червня 2021 під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад головою Палати місцевих влад було обрано мера Львова Андрія Садового. Главою президії є Зеленський, також до неї увійшли мер Дніпра Борис Філатов, мер Житомира Сергій Сухомлин та виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

Конгрес місцевих та регіональних влад є консультативно-дорадчим органом при президентові України. Він створений на заміну Раді розвитку громад та територій. Складається з двох палат. Перша - місцева влада, голови ОТГ, райради. Друга - голови обладміністрацій та рад.

Конгрес є "майданчиком при президенті", що має об'єднати законодавчу і виконавчу владу та організації місцевого самоврядування. Його називають прообразом двопалатного парламенту. Докладніше про з'їзд Палати місцевої влади читайте в матеріалі LB.ua "Конгрес імені Зеленського.

Конгрес є своєрідною альтернативою Асоціації міст України, яку очолює Віталій Кличко. Мер Києва зізнався, що його до участі в Конгресі не запрошували.