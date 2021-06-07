Керівником осередку партії "УДАР" на Житомирщині став перший заступник голови облради Дзюбенко

Перший заступник голови Житомирської облради Олег Дзюбенко став керівником місцевого осередку партії "УДАР Віталія Кличка", а його заступником призначили журналіста Єгора Чечеринду. Про відповідне рішення зборів обласної організації партії повідомили в пресслужбі політсили.

Дзюбенко на зборах заявив, що "УДАР" став засобом об'єднання для захисту інтересів українців.

"Ми відгукнулися на заклик Віталія Кличка до місцевого самоврядування, до представників громадського сектору, експертів та всіх небайдужих громадян консолідувати зусилля в боротьбі з викликами, які стоять перед Україною", - повідомив він.

Дзюбенко окреслив свої завдання, зокрема - сформувати потужну команду, яка буде відстоювати інтереси місцевого самоуправління на Житомирщині, знайти способи рішення проблем українців та докласти зусиль для досягнення європейських стандартів життя в Україні.

З березня 2011 року по серпень 2014 року Дзюбенко працював на посаді директора дочірнього підприємства "Новоград-Волинський лісгосп АПК" Житомирського обласного агролісогосподарського підприємства "Житомироблагроліс". З серпня 2014 року по листопад 2020 року директор державного підприємства "Малинське лісове господарство". З листопада 2020 року по теперішній час – перший заступник голови Житомирської обласної ради.