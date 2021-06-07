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Зеленський закликав нардепів ухвалити Антикорупційну стратегію

У першому читанні документ схвалили ще в листопаді 2020. 

Зеленський закликав нардепів ухвалити Антикорупційну стратегію
Фото: 06237.com.ua

Президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів ухвалити закон "Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки", котрий був проголосований за основу ще в листопаді 2020 року.

На форумі Zero Corruption Conference 2021 в Києві Зеленський повідомив, що останні чотири роки в Україні відсутній програмний документ – Антикорупційна стратегія. Про це пише пресслужба Офісу президента

"Депутатам необхідно якнайшвидше ухвалити внесений урядом проєкт "Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки» й затвердити таку стратегію", – зазначив президент.

За його словами, документ має містити п’ять головних принципів: оптимізація функцій державних органів та усунення дублювання; цифрова трансформація реалізації повноважень органів державної влади й місцевого самоврядування та повне відкриття даних; зручні та законні сервіси; невідворотність відповідальності за корупційні правопорушення та суспільна нетерпимість до корупції; утвердження культури доброчесності та повага до верховенства права.

Нагадаємо, що стратегія визначає вісім головних сфер, де необхідні зміни: суд, прокуратура, поліція; державне регулювання економіки; державний та приватний сектори економіки; податки та митниця; будівництво, земля, інфраструктура; сектор оборони; охорона здоров’я, соціальний захист; система запобігання та протидії корупції в цілому.

Зеленський закликав ухвалити цей документ ще у вересні 2020. На думку президента, відсутність стратегії є причиною низької ефективності антикорупційних органів.

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