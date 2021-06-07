Зеленський заявив, що кожна дитина буде отримувати відсоток від користування надрами

Кошти можна буде використати на вищу освіту.

Кожна дитина в Україні отримуватиме відсоток від видобування корисних копалин з українських надр. Ці кошти можна буде використати на навчання в українських вишах, заявив президент Володимир Зеленський у межах форуму "Україна 30. Екологія", пише Liga.

"Ми робимо все, щоб наші надра працювали на майбутні покоління, зокрема, були основою для впровадження економічного паспорту, коли кожна наша дитина буде отримувати відсоток від видобування надр і зможе використовувати ці кошти на освіту, освіту в Україні", - сказав він.

Президент додав, що за рішенням РНБО вже почався аудит усіх надр і їх користувачів, зокрема ошук та скасування незаконно отриманих дозволів.

У парламенті торік зареєхстрували законопроєкт "Про економічний паспорт", який передбачає створення Фонду із надходженнями 1% від реалізації землі, корисних копалин та інших природних багатств. Кошти планують нараховувати на спеціальні особисті рахунки неповнолітніх, їх можна буде використовувати для здобуття вищої освіти.

Нагадаємо, що 19 березня Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила максимальні санкції щодо 19 компаній, що володіють ліцензіями на використання надр.

За словами секретаря РНБО, Конституція передбачає, що надра належать українському народу. Однак аудит показав, що переважно наші надра належать "народові", який "мешкає чи то на Віргінських островах, чи то на інших острівних державах".

1 червня Верховна Рада ухвалила в повторному першому читанні законопроєкт про зміни до законів щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування. Документ пропонує надати іноземцям і особам без громадянства право на користування надрами.