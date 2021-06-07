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Німеччина розраховує на продовження транзитного контракту між Україною і Росією після 2024 року

Домовленості 2019 року передбачають таку можливість.

Німеччина розраховує на продовження транзитного контракту між Україною і Росією після 2024 року
Фото: utg.ua

Німеччина розраховує на продовження транзитного контракту між Україною і Росією після 2024 року, незважаючи на очікуваний запуск обхідного газопроводу "Північний потік - 2".

Про це в понеділок заявив заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, пише "Інтерфакс-Україна".

"Для уряду залишається центральним, щоб і після завершення будівництва "Північного потоку-2" Україна залишалася транзитною країною", - сказав Зайберт журналістам в Берліні в понеділок.

За його словами, існуючий транзитний договір "діє мінімум до 2024 року, але домовленість передбачає, що сторони перевірять можливість продовження договору до 2034 року".

"Ми очікуємо, що цей договір буде продовжений", - сказав Зайберт. 

Нагадаємо, що у грудні 2019 року між Україною та Росією було підписано п'ятирічний транзитний контракт. Росія зобов'язалася прокачати через територію України 65 млрд кубометрів газу у 2020 році та 40 млрд кубометрів газу щорічно в 2021-2024 роках. Сторони контракту також планують розглянути можливість продовження співпраці з питань транзиту газу на аналогічних умовах на 2025-2034 роки. 

4 червня президент Росії Володимир Путін заявив, що попит на російський газ в Європі протягом найближчих десяти років буде збільшуватися, і назвав можливим продовження контракту з Україною після 2024 року за умови "доброї волі зі сторони українських партнерів".

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