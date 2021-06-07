НБУ після двомісячної перерви відновив викуп валюти з міжбанку

Національна валюта зміцнилася до 27,3 грн за долар.

Національний банк на минулому тижні відновив інтервенції на міжбанківському валютному ринку, купивши 40 млн доларів у ході інтервенцій за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching).

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Востаннє НБУ купував валюту на міжбанку ще в середині березня, а продавав - на початку квітня.

Курс гривні за цей час майже не змінився, зміцнившись приблизно на 2%.

Нагадаємо, що у держбюджеті на 2021 рік середньорічний курс закладений на рівні 29,1 грн за долар, але зараз він становить близько 27,3 грн за долар.