НБУ після двомісячної перерви відновив викуп валюти з міжбанку

Національний банк на минулому тижні відновив інтервенції на міжбанківському валютному ринку, купивши 40 млн доларів у ході інтервенцій за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching).
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Востаннє НБУ купував валюту на міжбанку ще в середині березня, а продавав - на початку квітня.
Курс гривні за цей час майже не змінився, зміцнившись приблизно на 2%.
Нагадаємо, що у держбюджеті на 2021 рік середньорічний курс закладений на рівні 29,1 грн за долар, але зараз він становить близько 27,3 грн за долар.