Єврокомісія відкрила антимонопольну справу проти Facebook

Європейська комісія відкрила почала антимонопольне розслідування проти Facebook, під час якого буде перевірятися діяльність компанії на ринку онлайн-реклами та використання нею торговельної платформи Marketplace.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

"Соцмережею Facebook щомісяця користуються майже 3 млрд людей, і майже 7 млн компаній рекламуються на Facebook. Компанія збирає величезні масиви даних про діяльність користувачів своєї соціальної мережі та за її межами, що дає їй можливість таргетувати рекламу на конкретні групи споживачів. Ми детально розглянемо, чи Facebook отримує неконкурентну перевагу від цих даних у секторі онлайн-оголошень, де люди щодня купують і продають товари і де Facebook конкурує з компаніями, від яких він отримує дані. У сучасній цифровій економіці дані не повинні використовуватися таким чином, щоб це спотворювало конкуренцію", - йдеться у заяві віце-президентки Єврокомісії Маргрет Вестагер.

За попередніми оцінками Єврокомісії, Facebook має можливість використовувати дані конкурентів на ринку онлайн-реклами, щоб забезпечити неконкурентну перевагу для Facebook Marketplace.

Комісія планує вивчити, яким чином платформа Marketplace пов'язана з соціальною мережею Facebook і чи не надає їй цей зв'язок перевагу в залученні клієнтів.

Нагадаємо, що Facebook досі була єдиною найбільшою американською компанією, яка уникнула офіційного антимонопольного дослідження з боку ЄС. До цього регулятор вже перевіряв діяльність Google, Microsoft, Amazon та Apple.