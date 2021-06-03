"Нафтогаз" у 2021 році планує отримати 2,4 млрд гривень чистого прибутку

Проєкт фінансового плану НАК "НАфтогаз України" на 2021 рік передбачає отримання чистого доходу від реалізації продукції у розмірі 121 808 млн гривень.

Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту розпорядження Кабміну про затвердження фінплану НАК, яка є у розпорядженні LB.ua.

Чистий прибуток планується у розмірі 2435 млн гривень.

Витрати на користь держави складатимуть 20 537 млн гривень.

Зазначається, що таких показників планується досягнути за таких умов: дія спеціальних обов'язківна ринку природнього газу, відповідно до постанови Кабміну, закінчується 30.04.2021; середньорічнй курс долара - 29 гривень; компанія забезпечує надання послуг з організації транспортування природного газу через територію України ПАТ "Газпром" відповідно до контракту від 30.12.2019 та здійснює розрахунки за фактично надані послуги по транзиту з ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", відповідно до укладеного контракту, тощо.

Також зазначається, що придбання імпортованого природного газу не планується.

Нагадаємо, "Нафтогаз" отримав 19 мільярдів гривень збитку за 2020 рік.

28 квітня Кабінет міністрів провів засідання загальних зборів акціонерів НАК. Під час засідання було розглянуто звіт про діяльність НАК у 2020 році, за підсумками якого уряд звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Посаду без конкурсу отримав в.о. міністра енергетики Юрій Вітренка. Його призначили терміном на рік.

Президент Володимир Зеленський пояснив звільнення Коболєва збитками "Нафтогазу" та витратами на лобізм.