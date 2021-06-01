Директор однієї зі структур "Нафтогазу" попався на хабарі 1 млн гривень

Національна поліція 31 травня затримала директора філії "Новояворівські електромережі" ТОВ "Нафтогаз Тепло".

Про це повідомили на сайтах поліції, Офісу генерального прокурора, Служби безпеки України та "Нафтогазу".

За даними слідства, 58-річний чоловік вимагав 1 млн гривень від директора однієї з фірм Новояворівська, яке займається продажем нерухомості.

За ці гроші він нібито обіцяв посприяти, щоб побудований фірмою багатоквартирний будинок було приєднано до електромереж якомога швидше, не чекаючи, коли буде збудована додаткова підстанція. Окрім цього, він нібито обіцяв не відключати від електропостачання сусідній будинок тієї ж фірми, який уже зданий у експлуатацію, проте під’єднаний до електромережі з порушеннями правил.

Затримання відбулося під час передачі грошей.

"Нафтогаз" повідомив, що затриманий менеджер працював на посаді з 8 квітня 2021 року.

Йому збираються повідомити про підозру за ч.4 ст.368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права) Кримінального кодексу. Санкція статті - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, що "Нафтогаз Тепло” експлуатує Новояворівську та Новороздільського ТЕЦ, виробляючи електричну та теплову енергію, а також постачає тепло та гарячу воду населенню, бюджетним установам, релігійним організаціям та комерційним споживачам міст Новий Розділ та Новояворівськ.