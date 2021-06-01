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У Чернівцях на будівництві впав кран

55-річний машиніст крану у важкому стані госпіталізований.

У Чернівцях на будівництві впав кран
Фото: molbuk.ua

У Чернівцях на будівництві житлового комплексу на вулиці Ерліха, 6 впав баштовий кран.

Про це повідомляє місцеве видання "МолБук" з посиланням на відділ комунікацій поліції Чернівецької області.

55-річний машиніст крану у важкому стані госпіталізований до місцевої лікарні швидкої медичної допомоги.

Медики розказали, що у чоловіка діагностували перелом ребер, пошкодження внутрішніх органів та інші переломи. Постраждалий знаходиться при свідомості.

На вулиці Ерліха, 6 у Чернівцях будують ЖК "Прем'єра". Це має бути 10-поверховий двосекційний будинок. Введення в експлуатацію заплановане на третій квартал 2021 року.

Нагадаємо, що в лютому впав кран на вул. Сім'ї Хохлових, 8 у Києві, а торік, 31 жовтня, схожий випадок стався на вулиці Мишуги. Тоді будівельний кран розчавив автомобіль Mitsubishi на проїжджій частині.

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