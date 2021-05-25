Підвищення енергоефективності будівель — один з пріоритетів діяльності Мінрегіону. На цьому наголосив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов під час презентації законопроєкту "Про створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель". У заході взяли участь перший заступник Міністра Василь Лозинський, народний депутат Іван Юнаков, міжнародні партнери, повідомили у пресслужбі міністерства.

"Головна мета законопроєкту – покращити регулювання у сфері енергоефективності. Також масштабна термомодернізація може напряму впливати на розмір "платіжки" українців. Адже завдяки заходам з енергоефективності у будівлях відбувається економія енергоресурсів, а, отже, напряму зменшується плата за опалення", – зазначив Олексій Чернишов.

Міністр підкреслив також, що комплексний розвиток сфери енергоефективності може стати "одним із рушіїв економічного зростання країни". Водночас ухвалення цього проєкту закону допоможе у досягненні цілей Європейського зеленого курсу.

Вказаний законопроєкт розробили у Мінрегіоні спільно з міжнародними партнерами, народними депутатами та експертами для створення інституційних умов для масової термомодернізації будівель.

"У процесі вдосконалення енергетичної сертифікації будівель вдалось побудувати конструктивний діалог з багатьма зацікавлений сторонами та експертами, спільно з якими і розроблявся цей проєкт закону", — зазначив перший заступник Міністра розвитку громад та територій України Василь Лозинський.

Законопроєктом передбачено внесення змін до Законів України "Про енергетичну ефективність будівель", "Про Фонд енергоефективності", та деяких інших Законів, що спрямовані на:

адаптацію механізму надання державної підтримки до потреб співвласників житлових будівель;

створення можливості для поступової реалізації проєктів глибокої термомодернізації (з впровадженням чітких критеріїв щодо результатів в частині показників енергетичної ефективності);

введення системного підходу у формуванні та реалізації політики з підвищення енергоефективності будівель в Україні;

широкомасштабне впровадження ефективних інструментів зі скорочення споживання енергії в громадських будівлях;

створення джерела даних щодо кількості, характеристик та обсягів споживання будівель в Україні тощо.

Зазначимо, у наступні три дні, з 26 по 28 травня, на платформі Мінрегіону відбудуться онлайн-обговорення законопроєкту з експертним середовищем.

Нагадаємо, раніше Олексій Чернишов зазначив, що Міністерство розвитку громад та територій планує наступного року вдвічі збільшити об’єм інвестицій в будівельну галузь. Це стане критерієм успішності реформ, які впроваджує міністерство.