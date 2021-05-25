За легендою навчань, диверсанти намагалися здійснити теракти на території ОПЗ та морпорту, а ще одна група - захопила вантажне судно.

Служба безпеки України провела масштабні антитерористичні навчання в акваторії Чорного моря на Одещині. Метою тренувань було проведення спецоперації на об’єктах підвищеної небезпеки і транспортної інфраструктури.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За легендою навчань, декілька "диверсійних груп" намагалися здійснити теракти на території Одеського припортового заводу та морського порту Південний. Ще одна група озброєних "терористів" захопила вантажне судно. При цьому "зловмисники" захопили у заручники екіпаж судна і висунули вимоги.

Антитерористична операція на захопленому судні проходила у кілька етапів: після завершення переговорів розпочалася активна фаза - штурм, нейтралізації диверсантів і звільнення "заручників".

Заходи відбулися в умовах максимально наближених до реальних, зокрема у нічний час і складних погодних умовах.

Фото: facebook.com/ssu.odessa

Фото: facebook.com/ssu.odessa

У навчаннях взяли участь підрозділи СБУ, Держприкордонслужби, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Збройних Сил України, Національної гвардії, Морської пошуково-рятувальної служби, Адміністрації морських портів України та Одеського припортового заводу, а також представники органів місцевої влади.

Начальник Управління СБУ в Одеській області Віктор Доровський наголосив, що у випадку відпрацювання реальної бойової ситуації, Служба безпеки України за необхідності застосує значно ширший комплекс заходів, спрямованих на створення безпечних умов для громадян та затримання зловмисників.

Фото: facebook.com/ssu.odessa

Фото: facebook.com/ssu.odessa

"Ще раз перепрошуємо у мешканців Одещини за ті незручності, які довелося зазнати через проведення навчань, і дякуємо всім учасникам контрдиверсійних заходів. Ми переконані, що завдяки вказаній діяльності наша країна стає сильнішою. Ми дбаємо про безпеку громадян України", - сказав Доровський.

Нагадаємо, раніше антитерористичні навчання за участю тисячі силовиків та 100 одиниць спецтехніки провели у Вінниці.