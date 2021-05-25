Депутати пропонують саджати на шість років за викрадення дитини одним із батьків

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт про обмеження або позбавлення волі до шести років за викрадення дитини одним з батьків

Текст проєкту закону №5549 опубліковано на сайті парламенту.

Законопроєкт передбачає внесення відповідних змін до ст.146 Кримінального кодексу (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Таке посилення відповідальності пропонується встановити в разі викрадення одним з батьків дитини, який знаходився на законних підставах у другого з батьків.

Ініціатор законопроєкту - голова Комітету Ради з прав людини, деокупацію і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитро Лубенець (група "За майбутнє").

Серед співавторів - співголова депутатської групи "За майбутнє" Тарас Батенко, Лариса Білозір (група "Довіра"), Сергій Швець, Марія Мезенцева, Максим Ткаченко (всі з фракції "Слуга народу").

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів встановив механізм нарахування розміру аліментів, визначеного судом у разі їх стягнення державним, приватним виконавцем, зокрема, - проведення індексації з наступного року після визначення розміру аліментів.