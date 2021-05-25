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Депутати пропонують саджати на шість років за викрадення дитини одним із батьків

Законопроєкт передбачає внесення відповідних змін до Кримінального кодексу.

Депутати пропонують саджати на шість років за викрадення дитини одним із батьків
Фото: Анна Стешенко

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт про обмеження або позбавлення волі до шести років за викрадення дитини одним з батьків

Текст проєкту закону №5549 опубліковано на сайті парламенту.

Законопроєкт передбачає внесення відповідних змін до ст.146 Кримінального кодексу (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Таке посилення відповідальності пропонується встановити в разі викрадення одним з батьків дитини, який знаходився на законних підставах у другого з батьків.

Ініціатор законопроєкту - голова Комітету Ради з прав людини, деокупацію і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитро Лубенець (група "За майбутнє").

Серед співавторів - співголова депутатської групи "За майбутнє" Тарас Батенко, Лариса Білозір (група "Довіра"), Сергій Швець, Марія Мезенцева, Максим Ткаченко (всі з фракції "Слуга народу").

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів встановив механізм нарахування розміру аліментів, визначеного судом у разі їх стягнення державним, приватним виконавцем, зокрема, - проведення індексації з наступного року після визначення розміру аліментів.

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