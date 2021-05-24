Вартість однієї довідки коливалася до 1 тис. грн, залежно від терміновості її отримання.

Служба безпеки України заблокувала схему видачі фейкових медичних довідок про відсутність захворювання на коронавірус.

Про це повідомила преслужба СБУ.

За даними досудового слідства, посадовець одного із медичних закладів області спільно з представниками туроператорів впровадив схему видачі фальсифікованих довідок про негативний результат ПЛР-тестів на COVID-19. Замовники планували виїхати за кордон або відвідати санаторно-курортні заклади в Україні.

"Довідки видавались без проведення обстеження пацієнта та відповідних аналізів. Інфікована людина мала змогу вільно отримати медичну довідку. Вартість однієї довідки у «ділків» коливалася до 1 тис. грн, залежно від терміновості її отримання", - зазначили в СБУ.

За даними спецслужби, схема існувала з початку року, а щодня видавалось, у середньому, п'ять підроблених довідок.

Правоохоронці викрили медичного працівника під час передачі замовнику восьми довідок із негативними результатами тестів на осіб, у яких навіть не відбирався біоматеріал для тестування.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

У межах кримінального провадження за ст. 366 (службове підроблення) та ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України організатору повідомлено про підозру.

Наразі встановлюються інші особи, можливо причетні до незаконної оборудки, а також усі громадяни, які скористалися нелегальними послугами.

Нагадаємо, раніше у Латвії на кордоні затримали вісьмох громадян України, які намагалися в'їхати в країну з підробленими тестами на коронавірус COVID-19.

Києві також раніше викрили схему підроблення результатів ПЛР-тестів із внесенням недостовірних даних у додаток "Дій вдома".