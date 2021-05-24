Фото: Lb.ua

Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній переїхав до нової резиденції на території Михайлівського Золотоверхого монастиря. Також тут проходитимуть засідання Священних синодів.

24 травня митрополит Епіфаній продемонстрував приміщення журналістам, повідомляє Релігійна правда.

До цього предстоятель ПЦУ жив у Видубицькому монастирі, а працював у старому приміщенні Київської православної богословської академії.

Будівля, де тепер проживатиме і працюватиме митрополит Епіфаній, була зведена 1894 року за проєктом архітектора Володимира Ніколаєва як Будинок архієрейських співців Михайлівського монастиря.

Будівля була відреставрована у 2019-2021 роках коштом родини меценатів Андрія і Світлани Мацол.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua Глава ПЦУ Митрополит Епіфаній та меценатка Світлана Мацола під час показу нової резиденції

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua