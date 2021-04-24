Епіфаній про богослужіння на Пасху: "Дотримуватися дистанції і обов’язково одягати маски"

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній (Думенко) заявив, що синодальні рішення Православної церкви України щодо богослужінь на Пасху в період карантину, які були ухвалені рік тому, досі залишаються актуальними. Як і раніше, церква просить мирян дотримуватися дистанції і обов’язково одягати маски.

Про це глава ПЦУ заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Звичайно, є ті, які бойкотують, намагаються не вдягати маски. Але навіть під час звершення богослужінь в нашому кафедральному Михайлівському Золотоверхому соборі ви можете побачити, що 99% тих, які беруть участь у богослужінні, одягнені в маски. Під час богослужіння, коли я бачу, що хтось без маски, то я оголошую, що, будь ласка, зверніть увагу, тому що це дуже важливо. Ми є центральним кафедральним собором. З нас беруть приклад. Якщо ми цього не будемо робити, то, відповідно, не зможемо вимагати від інших", - розповів митрополит Епіфаній.

Предстоятель ПЦУ наголосив на тому, що під час Великодніх свят храми будуть відчинені, богослужіння звершуватимуться.

"Храми будуть відчинені. І на вулиці, наскільки мені відомо з рішення МОЗ, і є заяви МОЗ про те, що не буде таких жорстких обмежень. Богослужіння будуть звершуватися. Але зараз ми бачимо, що центральна влада передала фактично повноваження на місця. І кожна громада на місці, чи це обласний центр, чи це ОТГ, ухвалюють рішення, залежно від того, в якій зоні вони перебувають. Якщо це «червона» зона, коли хвороба інтенсивно розвивається, то, звичайно, обмеження посилюються. І це стосується також і церковних ієрархів. Як ми зараз бачимо по всій Україні, що архієреї нашої церкви в певних обласних центрах, в областях звертаються до духовенства, до вірних із закликом, що потрібно більше обмежити можливість щодо звершення масових богослужінь. І це нормально, кожен вирішує на місці", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше головний санлікар України Віктор Ляшко дав рекомендації щодо святкування Великодня. Громадян просять утриматись від святкових відвідувань родичів та друзів, щоб не наражати один одного на небезпеку.

Особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня затвердила і київська влада.