У центрі Дніпра невідомий у масці у притул розстріляв позашляховик “Land Cruiser 200" і вбив людину.

Про це пише dnepr.express.

“Вбивство сталося в районі Соборної площі, недалеко від ресторану "Артист". Водій позашляховика з номером АЕ1111ТТ їхав разом зі своїм сином в сторону проспекту Яворницького”, – йдеться у повідомленні.

Фото: dnepr.express

У цей момент до нього підбіг кілер і почав розстрілювати автомобіль. Чоловік вибіг з позашляховика і впав на рейки.

Вбивця втік з місця злочину і побіг у напрямку до парку Шевченка. Поліцейські почали розшук і відпрацьовують парк та прилеглі вулиці.

Фото: dnepr.express

Фото: dnepr.express

Хлопчик, який їхав з чоловіком, не постраждав. Вся вулиця, де було скоєно вбивство, оточена, рух заблоковано.

Як зазначили у Телеграм-каналі “Підслухано у поліції”, вбитого звали Анар Мамедов.

Фото: Телеграм-канал "Подслушано в полиции"

Фото: Телеграм-канал "Подслушано в полиции"

Фото: Телеграм-канал "Подслушано в полиции"

Нагадаємо, наприкінці лютого у Дніпрі натовп молодих людей стріляв у бізнесмена Артура Рисіна та його дружину. Серед затриманих був син відомого бізнесмена Олександра Петровського.