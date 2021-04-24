Youtube заблокував канали 112, Zik та NewsOne в Україні

“Цей канал недоступний у вашій країні”, – зазначено на заблокованих сторінках.

Youtube видалив в Україні канали заблокованих раніше телеканалів 112 Україна, Zik та NewsOne.

Сторінки каналів наразі ще можна знайти через пошук Youtube, але при переході за прямим посиланням вказується, що обліковий запис заблоковано.

“Цей канал недоступний у вашій країні”, – зазначено на заблокованих сторінках.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо народного депутата України з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака, а також восьми товариств з обмеженою відповідальністю строком на 5 років. Під санкції потрапили, зокрема, телеорганізації, які транслювалися під логотипами 112, NewsOne, ZIK.

Трансляція трьох телеканалів, які потрапили під санкції, повністю припинилася у мережі провайдерів кабельного телебачення вже ввечері 2 лютого. Наразі створений новий ефірний телеканал на базі львівського "Перший незалежний".

26 лютого телерадіокомпанія "112-ТВ" оскаржила санкції, накладені на неї Радою національної безпеки та оборони.

Раніше санкції РНБО оскаржили телеканали NewsOne (ТОВ "Новини 24 години"), Zik (ТОВ "Телерадіокомпанія Нові комунікації") та їх формальний власник, депутат Верховної Ради Тарас Козак.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду України почав розгляд справи щодо застосування санкцій до ТОВ Телерадіокомпанія "112-ТВ".