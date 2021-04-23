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Марина Порошенко заявила про збереження дитячого центру "Теплий дім" у Долині на Прикарпатті

В результаті закриття центру дітей довелося б перевести до інтернатних закладів.

Марина Порошенко заявила про збереження дитячого центру "Теплий дім" у Долині на Прикарпатті
Фото: eurosolidarity.org

Івано-Франківська обласна рада скасувала своє рішення про ліквідацію Долинського центру соціальної підтримки дітей та сімей «Теплий дім» від 19 лютого цього року. Про це повідомила депутат Київради, голова Постійної комісії з питань охорони здоров‘я та соціальної політики Марина Порошенко.

«Друзі, я дуже хочу повідомити вам радісну новину. Щойно Івано-Франківська обласна рада скасувала своє рішення про ліквідацію дитячого центру «Теплий дім» у м. Долина», – зазначила Марина Порошенко.

Як відомо, фракція «Європейська Солідарність» в обласній раді голосувала проти закриття закладу і зробила все можливе для перегляду рішення на сесії та збереження «Теплого дому».

Марина Порошенко також особисто побувала на Прикарпатті і вивчила ситуацію з дитячим закладом. 2 березня на спільному брифінгу із народними депутатами від «ЄС» у Верховній Раді України вона закликала скасувати рішення про ліквідацію дитячого центру.

«Центр соціальної підтримки «Теплий дім» відповідає всім вимогам і стандартам. Зокрема, у закладі є три малі групові будинки, в яких виховуються 31 дитина з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 8 дітей з інвалідністю та 26 дітей, які перебувають на обліку з приводу різних захворювань. Також є денний стаціонар для дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами. Відділення Центру сформовані із збереженням родинних зв’язків, вікових, індивідуальних та психологічних особливостей дітей. Освіту вихованці закладу здобувають в інклюзивних школах м. Долина та Долинської ОТГ. Відповідно відбувається їхня соціалізація та підготовка до самостійного життя», – наголосила Марина Порошенко.

«Жодна реформа не може проводитися таким чином, щоб погіршити умови перебування та якість життя дітей», – переконана голова комісії Київради. Вона зазначила, що в результаті закриття «Теплого дому» дітей довелося б перевести до інтернатних закладів, в яких умови наближені до радянських. «Крім того, ці заклади знаходиться в іншій частині області – місті Тлумач та селі Долішнє Залуччя», – пояснила тоді Марина Порошенко.

Вона зауважила, що в разі закриття центру діти з міста Долина, які мешкають в безпосередній близькості до Центру, втратили б можливість отримати якісні корекційно-розвиткові послуги. «Цим порушується принцип наближення послуг до населення», – переконана голова профільної Комісії Київради.

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