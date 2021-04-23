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Київські поліцейські затримали двох крадіїв лічильників водопостачання

Їм загрожує до шести років ув'язнення.

Київські поліцейські затримали двох крадіїв лічильників водопостачання
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Київські оперативники затримали двох чоловіків, які проникали до підвалів багатоповерхівок та знімали лічильники гарячої та холодної води.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Під час розслідування встановлена причетність затриманих до 13 епізодів, скоєних у Деснянському та Дніпровському районах столиці. Їм загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

"Ми встановили, що з підвальних приміщень багатоповерхівок на вулицях Лісківська, Оноре де Бальзака, Лаврухіна та проспекті Маяковського викрадено обладнання комунального підприємства на загальну суму більше 20 тисяч гривень. Працівники оперативно-пошукового відділу кримінальної поліції встановили особи ймовірних правопорушників, а згодом затримали їх у Дніпровському районі столиці під час крадіжки. Слідчі вилучили інструменти вчинення злочинну, лічильники та інше викрадене обладнання для водовідведення. Киян, 1984 та 1995 років народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - розповіли в поліції.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від трьох до шести років.

Затриманим повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. У слідства є підстави вважати, що фігуранти причетні ще до кількох крадіжок на території Дніпровського району столиці.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Нагадаємо, раніше на Київщині чоловік викрав із магазину алкоголь і продукти, погрожував продавчині та побив охоронця.

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