Побутова техніка преміум класу від Miele, Smeg, Neff відтепер у мережі АЛЛО

Люксові холодильники, варильні поверхні, праски, кавоварки, блендери, електрочайники та іншу побутову техніку від європейських брендів преміум сегменту тепер можна придбати у мережі АЛЛО. Український рітейлер став єдиним в Україні офіційним партнером преміальної німецької марки Neff, а також одним із чотирьох офіційних українських партнерів брендів Miele та Smeg.

“Ці бренди у світі побутової техніки, як Maserati серед авто, - якісно та статусно, а поява їх продукції серед асортименту АЛЛО відповідає нашій філософії - надавати українцям можливість придбати першокласний товар та забезпечувати для наших покупців комфортну доставку”, - зазначають у мережі АЛЛО.

Однією із ключових переваг купівлі товарів вказаних брендів саме у мережі АЛЛО, як офіційного партнера, є гарантія від виробника та сервісне обслуговування.

“Для встановлення, підключення або гарантійного ремонту придбаної, наприклад, пральної машини чи витяжки, до клієнта приїде спеціаліст (він попередньо проходить кваліфікаційне навчання). У разі несправності фахівець демонтує та забере техніку, а після ремонту - доставить і вмонтує заново. Ті, хто замовляє аналогічну техніку цих брендів у неофіційних представників, ризикує відправляти свою посудомийку або мікрохвильовку для гарантійного ремонту за кордон - це додаткові часові та фінансові витрати”, - повідомляють у АЛЛО.

Переглянути весь доступний товар вказаних брендів та замовити потрібну техніку можна на сайті allo.ua. Асортимент поповнюється оперативно, тож навіть топові та акційні моделі не доведеться довго чекати.

Доставка дрібної та середньогабаритної побутової техніки на вказану торгівельну точку АЛЛО становить 1-2 дні, при замовленні великогабаритної техніки наразі доступна тільки адресна доставка. Покупці з Києва та Дніпра можуть скористатись безкоштовною доставкою кур'єром АЛЛО Express за вказаною адресою. Термін доставки до столиці складе 2 дні, до Дніпра - 3 дні.

У АЛЛО анонсують, що послуга адресної доставки кур’єром АЛЛО Express незабаром з'явиться і в інших містах. Наразі ж споживачі з інших регіонів можуть скористатися доставкою поштових операторів Нова пошта та Meest.

Довідка:

Український рітейлер АЛЛО входить у топ-10 інтернет-магазинів країни. Працює на ринку побутової техніки 22 роки, має 345 торгових точки у 140 містах України, щорічно продає 11 млн одиниць товарів.

Miele - німецький виробник побутової техніки преміум-класу. Компанія спеціалізується на виробництві пральних та сушильних машин, кухонних плит, кавових машин, посудомийок та пилососів. Інша лінія виробництва включає в себе вбудовану та кухонну техніку (плити, витяжки, пароварки, кавоварки, мікрохвильові печі), а також праски та холодильники. На сьогоднішній день компанія Miele єдиний виробник побутової техніки, який випускає серію власних мийних засобів до своєї техніки під маркою «Miele Care Collection»

Neff - німецький бренд побутової техніки преміум класу, на європейському ринку існує 140 років. Є одним із провідних виробників вбудованої побутової техніки у Європі. Щороку компанія NEFF удостоюється галузевих нагород за унікальне поєднання дизайну і функціональності.

Smeg - італійський бренд елітної побутової техніки, відомий у всьому світі особливим дизайном, кольоровою гамою та стилем. Уже понад 60 років Smeg у співпраці з відомими світовими архітекторами створює функціональні і елегантні побутові електроприлади, що відповідають повсякденним запитам споживачів.