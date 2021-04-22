Окупанти сім разів відкривали вогонь на Донбасі

З початку цієї доби зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Зокрема, неподалік населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру та протитанкової гармати, а біля селища Зайцеве – з мінометів калібру 82 мм. Поблизу Красногорівкизагарбники відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

З протитанкових ракетних комплексів окупанти обстріляли позиції наших захисників поблизу населеного пункту Шуми.

Внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів військовослужбовець ЗСУ отримав осколкове поранення, не сумісне з життям.

Про дії бойовиків повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Поблизу Пісків окупанти відкривали вогонь з підствольних гранатометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Неподалік Майорська, противник вів вогонь по нашим позиціям з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей про режим припинення вогню. Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, на Донеччині СБУ викрила 10 учасників незаконних збройних формувань і схрон мін.

Раніше контррозвідка СБУ затримала танкіста "ДНР", який зараз надає важливі свідчення про російську агресію в Україні.