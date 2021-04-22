Мінреінтеграції оголосило тендер для українських телерадіомовників на територію Криму

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій оголосило перший тендер для українських телерадіомовників на територію тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає "Інтерфакс-Україна".

"Хочу повідомити важливу новину. Сьогодні ми запустили процедуру першого, але далеко не останнього тендера для телерадіокомпаній, які здійснюють мовлення на тимчасово окуповані Російською Федерацією території України, а саме на територію АР Крим та міста Севастополя. Принагідно хочу запросити всіх до участі", - сказав Резніков на брифінгу в Миколаєві.

Він наголосив, що підтримка локальних мовників є важливим елементом в інформаційній війні з Росією.

Резніков також висловив сподівання, що Верховна Рада України під час перегляду бюджету підтримає збільшення фінансування телерадіокомпаній, які здійснюють мовлення на тимчасово окуповані території.

"Наразі для підтримки мовлення і на Кримський півострів, і на окуповані території Донеччини та Луганщини було передбачено 50 млн грн, які міністерство спрямує на підтримку мовників виключно через процедуру публічних закупівель. Усі розуміють, що цього недостатньо. Тому я вже неоднократно звертався до народних депутатів під час найближчого коригування бюджету на 2021 рік збільшити підтримку мовників на вразливі території до 100 млн грн. Це дасть змогу не втратити тих, хто вже на межі", - зазначив віце-прем'єр.

Оголошення про початок процедури розміщено на платформі Prozorro відповідно до чинного законодавства. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 8 травня 2021 року. Старт тендерного аукціону - 11 травня 2021 року.

Оголошена вартість становить 4 млн грн. Однак ця вартість може бути зменшена під час торгів.

Нагадаємо, за даними Мінреінтеграції, Росія захопила майже 700 частот на окупованих територіях. У Криму і Севастополі окупанти захопили 503 частотних присвоєння, на які були отримані українські ліцензії для телевізійного і радіомовлення. Також втратили можливість здійснювати діяльність 58 операторів програмної послуги та 12 кабельних мовників.

На частково окупованих територіях Донеччини і Луганщини захоплено 175 частотних присвоєння, втрачена можливість для роботи 99 операторів програмної послуги та 3 кабельних мовників