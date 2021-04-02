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Росія захопила сотні частот на окупованих територіях, - МінТОТ

Зараз цей ресурс використовується проти України.

Росія захопила сотні частот на окупованих територіях, - МінТОТ
Фото: предоставлено пресс-службой

Росія захопила майже 700 частотних присвоєнь на тимчасово окупованих територіях України.

Про це заявив віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій  Олексій Резніков, якого цитує пресслужба МінТОТ.

"За інформацією Нацради з питань телебачення і радіомовлення, якій я хочу подякувати за представлені дані, у Криму і Севастополі окупанти захопили 503 частотних присвоєння, на які були отримані українські ліцензії для телевізійного і радіомовлення. Також втратили можливість здійснювати діяльність 58 операторів програмної послуги та 12 кабельних мовників. На частково окупованих територіях Донеччини і Луганщини захоплено 175 частотних присвоєння, втрачена можливість для роботи 99 операторів програмної послуги та 3 кабельних мовників", - повідомив Резніков.

Він наголосив, що зараз цей ресурс використовується проти України, у тому числі – шляхом ретрансляції російських федеральних каналів.

"Нам потрібна тотальна юридична війна з Росією за інформаційний простір. Ми вже почали готувати заходи реагування", - заявив віцепрем‘єр.

Нагадаємо, 12 січня минулого року телеканал іномовлення України UATV припинив мовлення англомовної, арабської та кримськотатарської редакцій, з 13 січня програми виходять у записі. Планувалося, що у лютому замість UATV повинен почати мовлення новий державний розважально-інформаційний канал для тимчасово окупованих територій, який буде мовити українською та російською мовами і показуватиме розважальний контент і власні новини.

У Лютому 2020 року повідомили, що телеканал для тимчасово окупованих територій буде називатися "Дім" і почне мовлення 1 або 2 березня 2021. 15 березня прессекретарка президента Юлія Мендель анонсувала авторське ток-шоу "Погляд з Банкової" для глядачів з тимчасово окупованих територій, в цей же день вийшов пілотний проєкт телепередачі.

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