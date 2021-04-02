На Донбасі збройні формування РФ 13 разів порушили "тишу", поранено двох українських військових

Російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжують порушувати раніше досягнуті домовленості. Протягом минулої доби, 1 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр ООС у ранковому зведенні.

Зокрема, поблизу Пісків російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібрів, а біля Старогнатівки, Авдіївки та Водяного, що на Приазов’ї, окупанти обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік Водяного, що на Донеччині, російські найманці застосували у напрямку позицій українських захисників протитанковий ракетний комплекс. Поблизу Світлодарського, Луганського та Золотого-4 загарбники обстрілювали українські позиції із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У передмісті селищ Шуми та Новотошківка противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Унаслідок ворожих дій два військовослужбовці зі складу операції Об’єднаних сил отримали поранення. Захисників оперативно доправили до лікувального закладу, де їм надають необхідну медичну допомогу. Стан поранених – задовільний.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на території ОРДО. Окупанти активізували роботу з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій. 1 квітня зафіксовано проведення інженерних робіт в лісопосадці поблизу населеного пункту Шуми, де представники збройних формувань Російської Федерації облаштовували нові оборонні споруди довжиною 90 метрів у напрямку позицій Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Про факти порушень Українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

У штабі ООС наголошують, що представники російсько-окупаційних військ продовжують порушувати раніше досягнуті домовленості. Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань.

Нагадаємо, вчора головне управління розвідки Міністерства оборони заявило, що Росія готова до широкомасштабних провокацій, в тому числі до наступу вглиб території України.

Міністр оборони США запевнив, що Сполучені Штати не залишать Україну наодинці у разі ескалації російської агресії.