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На Донбасі збройні формування РФ 13 разів порушили "тишу", поранено двох українських військових

Окупанти застосовували заборонені "Мінськом" озброєння.

На Донбасі збройні формування РФ 13 разів порушили "тишу", поранено двох українських військових
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

Російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжують порушувати раніше досягнуті домовленості. Протягом минулої доби, 1 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр ООС у ранковому зведенні.

Зокрема, поблизу Пісків російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібрів, а біля Старогнатівки, Авдіївки та Водяного, що на Приазов’ї, окупанти обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік Водяного, що на Донеччині, російські найманці застосували у напрямку позицій українських захисників протитанковий ракетний комплекс. Поблизу Світлодарського, Луганського та Золотого-4 загарбники обстрілювали українські позиції із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У передмісті селищ Шуми та Новотошківка противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Унаслідок ворожих дій два військовослужбовці зі складу операції Об’єднаних сил отримали поранення. Захисників оперативно доправили до лікувального закладу, де їм надають необхідну медичну допомогу. Стан поранених – задовільний.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на території ОРДО. Окупанти активізували роботу з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій. 1 квітня зафіксовано проведення інженерних робіт в лісопосадці поблизу населеного пункту Шуми, де представники збройних формувань Російської Федерації облаштовували нові оборонні споруди довжиною 90 метрів у напрямку позицій Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Про факти порушень Українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

У штабі ООС наголошують, що представники російсько-окупаційних військ продовжують порушувати раніше досягнуті домовленості. Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань.

Нагадаємо, вчора головне управління розвідки Міністерства оборони заявило, що Росія готова до широкомасштабних провокацій, в тому числі до наступу вглиб території України.

Міністр оборони США запевнив, що Сполучені Штати не залишать Україну наодинці у разі ескалації російської агресії. 

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