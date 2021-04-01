Протягом поточної доби, 1 квітня, було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Одного військового поранено.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Метою окупантів, за інформацією Штабу ООС, є подальше звинувачення України у порушенні режиму припинення вогню.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, неподалік населених пунктів Старогнатівка та Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населених пунктів Світлодарське, Луганське та Золоте-4 загарбники обстрілювали наші позиції із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

“У передмісті селища Шуми противник здійснив обстріли з автоматичних гранатометів. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зі складу операції Об’єднаних сил отримав поранення. Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан пораненого – задовільний”, - йдеться у повідомленні.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Нагадаємо, що останніми днями в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

Український парламент а позачерговому засіданні ухвалив заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Така кваліфікація означає відкрите визнання того, що Україна перебуває в стані війни з Росією.

Водночас ТКГ не досягла згоди про припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.

Протягом минулої доби, 31 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню.