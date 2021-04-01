Абсолютна більшість українців вважає, що країні не вистачає порядку

Їх кількість з 2017 року зросла на третину.

Абсолютна більшість українців вважають, що країні в першу чергу не вистачає порядку, навіть якщо це обмежить певні свободи.

Про це свідчить опитування групи "Рейтинг", яке проводилось 26-28 березня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Лише 11% відповіли, що країні не вистачає свободи, навіть якщо це зменшить порядок.

"Запит на порядок у динаміці зростає і наразі знаходиться на найвищому рівні, починаючи з 2017 року", - йдеться в дослідженні.

В опитуванні взяли участь 2500 осіб, помилка репрезентативності - не більше 2%.