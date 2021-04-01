Окупанти п'ять разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

Протягом минулої доби, 31 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населених пунктів Піски та Водяне, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності угруповання "Північ", поблизу населених пунктів Світлодарське, Луганське та Золоте 4 загарбники обстрілювали наші позиції із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

Українська сторона також СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ на тимчасово окупованій території.

"Після завершення засідання Тристоронньої контактної групи, в ході якого окупантами не були підтримані мирні ініціативи української сторони, найманцями РФ було здійснено низку провокацій уздовж усієї лінії розмежування. Крім того, окупанти активізували роботу з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій. Так, 31 березня, передовими підрозділами ЗСУ, зафіксовано виконання інженерних робіт збройними формуваннями Російської Федерації і створення нових укріплень в напрямку лінії розмежування на околиці Калинівки, що на тимчасово окупованій території Донецької області. Вищезазначені факти свідчать про те, що представники російсько-окупаційних військ продовжують порушувати раніше досягнуті домовленості", - наголосили у штабі.

Станом на 7 годину ранку, 1 квітня, зафіксовано три обстріли з боку окупантів. Зокрема, неподалік Світлодарська та Золоте 4 противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а поблизу селища Новгородське - зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, вчора, 31 березня відбулось засідання ТКГ на рівні глав делегацій. Засідання розпочалось із пропозиції голови української делегації Леоніда Кравчука забезпечити з 1 квітня дотримання повного та всеосяжного збереження режиму припинення вогню. Цю ініціативу підтримали представники ОБСЄ, однак, російська сторона - проігнорувала.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели спільну відеоконференцію з президентом Росії Володимиром Путіним. Лідери Німеччини і Франції закликали припинити вогонь на Донбасі. Натомість президент РФ висловив "серйозне занепокоєння" у зв'язку з посиленням обстрілів на лінії зіткнення. Путін звинуватив Україну у відмові від виконання досягнутих у липні 2020 року мирних домовленостей. У відповідь в МЗС України закликали Росію припинити перекладати відповідальність на інших.

30 березня Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Така кваліфікація означає відкрите визнання того, що Україна перебуває в стані війни з Росією.