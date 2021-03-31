Мінреінтеграції обіцяє послугу "віртуальні номери" для жителів окупованих територій до липня

Однією з її головних переваг називають спрощення доступу до державних сервісів, що надаються за допомогою номеру телефона.

Послуга "віртуального номера" для жителів тимчасово окупованих територій запрацює до липня 2021 року.

Про це повідомив заступник голови Мінреінтеграції з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Снавер Сейтхалілєв, якого цитує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Доступне та зручне отримання послуг та сервісів нашими громадяни з ТОТ є одним з пріоритетів для нас в частині цифровізації. Саме це, зокрема, й передбачає послуга «віртуальний номер», яку ми спільно з операторами плануємо запустити вже до кінця першого півріччя цього року. Однією з її головних переваг є спрощення доступу до державних сервісів, що надаються за допомогою номеру телефона, в першу чергу у сфері адміністративних, медичних та банківських послуг", - зазначив Сейтхалілєв.

"Віртуальний номер" - це послуга мобільних операторів, за допомогою якої можна користуватися українським номером телефону без наявності фізичної SIM-картки за допомогою мобільного Інтернету або Wi-Fi з використанням додатку. Послуга "віртуальних номерів" наразі використовується у більш ніж 192 країнах світу.

У МінТОТ планують, що усі державні послуги в онлайн-форматі будуть доступні для мешканців ТОТ до 2023 року.

Нагадаємо, у лютому Кабінет міністрів дозволив жителям тимчасово окупованих територій скористатися послугою "е-Малятко" для онлайн-реєстрації дітей. Ця послуга зараз тестується у додатку "Дія".