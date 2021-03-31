Чому варто придбати електрогриль?

Серед розмаїття кухонної техніки для приготування їжі особливо виділяється електрогриль. Крім того, що приготовані на нього страви корисні і смачні, вони ще й гарні: все через дивовижні підсмажені смужки і апетитну рум'яну скоринку.

Чим такий хороший гриль?

Якщо ви вирішили подивитися електрогриль і, звичайно, його купити, ви не пошкодуєте, тому що:

Страви, які готуються на електрогрилі, без жиру і низькокалорійні, а значить ризик набрати зайві кілограми знижується. Якщо вам цікава ця особливість гриля, вибирайте моделі з антипригарним покриттям або з використанням безконтактної технології моделі: саме вони дозволяють готувати без жиру.

Порадувати себе і гостей ароматним шашликом в будь-яку погоду - що може бути краще? З усієї кухонної техніки гриль краще за всіх справляється з цим завданням.

Репутація шефа-професіонала вам забезпечена, якщо ви вирішите приготувати стейки на контактному грилі з індикацією стану готовності. Ваше завдання - нарізати м'ясо однаковими скибками, все інше зробить гриль: визначить товщину стейка, розрахує час готування, сповістить про ступінь прожарювання - і лаври супер-кулінара ваші.

Розігріти сніданок або приготувати ранковий сендвіч на електрогрилі дуже просто, а головне, швидко - актуально під час ранкових зборів на роботу.

Купуючи контактний гриль, ви отримуєте як мінімум три в одному: сковороду, тостер і бутербродницю, а при наявності додаткових пластин за допомогою гриля можна пекти вафлі і панкейки.

Розповідаючи про достоїнства гриля, ми напевно щось упустили, тому, коли купите електрогриль, поповніть цей список.