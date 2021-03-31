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​​На Полтавщині поліція вилучила наркотиків на 3 млн, зброю та близько 200 тис. гривень готівки

До складу злочинної групи, що займалася виготовленням та збутом, входили четверо жителів області, серед яких - подружня пара.

​​На Полтавщині поліція вилучила наркотиків на 3 млн, зброю та близько 200 тис. гривень готівки
Фото: pl.npu.gov.ua

На Полтавщині поліція викрила наркогрупу та вилучила наркотиків на суму понад 3 мільйони гривень, зброю та готівку.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

До складу злочинної групи, що займалася виготовленням та збутом наркотиків, входили четверо жителів області, серед яких - молода подружня пара. Заборонені речовини спільники збували шляхом закладок з використанням Інтернет-месенджерів, а для розрахунку з клієнтами використовували платіжні сервіси.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що спільники організували нарколабораторію з виготовлення важких наркотиків. З-поміж них: трамадол, амфетамін, метамфетамін та канабіс. Під час 11 санкціонованих обшуків за адресами проживання та в транспортних засобах фігурантів поліцейські вилучили близько 7 кілограмів наркотичних засобів, мобільні телефони, банківські картки, різні зразки зброї та близько 200 тисяч гривень готівки. За попередньою оцінкою вартість вилучених наркотичних засобів становить більше ніж 3 мільйони гривень" - розповів заступник начальника поліції Полтавщини Артем Родигін.

Фото: pl.npu.gov.ua

Фото: pl.npu.gov.ua

Одного чоловіка затримано, ще двом фігурантам (подружжю) - повідомлено про підозру у скоєнні наркозлочинів. Наразі вирішується питання відносно четвертого спільника, а також готуються документи для обрання усім чотирьом запобіжних заходів».

Якщо суд визнає учасників злочинної групи винними, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Києві викрили потужне наркоугрупування з щомісячним "заробітком" у 70 млн гривень.

У лютому у Львові під час спецоперації затримали членів злочинної банди, які щодня збували наркотики та психотропи на понад 60 тис. гривень. До складу угрупування входило 8 людей, які "забезпечували" забороненими речовинами область.

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