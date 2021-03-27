У Києві поліцейські затримали 20-річного наркодилера та вилучили кокаїну на 400 тисяч гривень.

Про це повідомили у Департаменті боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

“Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у місті Києві Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції спільно зі слідчими Святошинського управління поліції викрили незаконну діяльність 20-річного киянина”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік працює “кур’єром” в Інтернет-крамниці з продажу наркотичних засобів та займається відправкою наркотиків через поштові відділення. Вказівки щодо кількості та об’єму замовлень він отримував від так званого “куратора”, з яким спілкувався виключно за допомогою месенджера.

Дилер, намагаючись убезпечити себе від викриття, орендував у столиці гараж, який використовував як склад. “Заробітну плату” отримував криптовалютою Bitcoin, яку потім обготівковував в пунктах обміну валют.

У результаті обшуків правоохоронці вилучили у зловмисника розфасований кокаїн, вартість якого за цінами “чорного” ринку становить понад 400 тисяч гривень.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

За результатами експертизи буде вирішуватися питання щодо перекваліфікації злочину за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Наразі працівники поліції встановлюють коло осіб, причетних до наркобізнесу.

Нагадаємо, на початку березня Служба безпеки України заблокувала в Києві діяльність наркоугруповання, що спеціалізувалося на виготовленні та збуті оптових партій наркотиків та психотропів. Щомісячний "прибуток" зловмисників становив майже 70 млн гривень.