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Назване ім’я одного з чотирьох військових, які загинули під Шумами

Кадровий військовий, усе своє професійне життя присвятив Збройним силам України.

Внаслідок ворожого обстрілу під Шумами сьогодні загинув військовослужбовець 143-го Центру розмінування (військова частина А2641) підполковник Сергій Коваль. Про це у Facebook повідомляє пресцентр військової частини.

“З сумом повідомляємо, що сьогодні в районі проведення операції Об’єднаних сил, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України героїчно загинув наш побратим - підполковник Коваль Сергій Васильович”, - йдеться у повідомленні.

Сергій Коваль закінчив Кам’янець-Подільський військово-інженерний інститут. Усе своє професійне життя присвятив Збройним силам України. Пройшов кар’єрний шлях від командира взводу розмінування до командира загону пошуку та знешкодження саморобних вибухових пристроїв. Мав досвід участі у миротворчих операціях. З початку російсько-української війни – учасник АТО/ООС. Неодноразово нагороджувався відомчими відзнаками та нагородами. 

“Мудрим командиром і патріотом своєї країни підполковник Коваль Сергій Васильович назавжди залишиться у наших серцях. Весь особовий склад Об’єднаного навчально-тренувального центру Сил підтримки Збройних Сил України глибоко сумує та висловлює щирі співчуття рідним і близьким Сергія Васильовича”, - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вдень російські війська обстріляли з мінометів українські позиції в районі селища Шуми. Внаслідок обстрілу загинули четверо українських військових.

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