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Окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Втрат серед ЗСУ немає.

Окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Протягом минулої доби, 25 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", поблизу селища Світлодарськ, окупанти відкривали вогонь у бік позицій українських захисників з ручних і станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Позиції наших захисників поруч населеного пункту Майорськ окупанти обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У межах відповідальності угрупування "Схід", неподалік населеного пункту Богданівка, російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях захисників України з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Широкине противник відкривав вогонь у бік українських позицій, застосувавши підствольні гранатомети, ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Бойових втрат серед особового складу ООС унаслідок ворожих обстрілів немає.

Станом на 7 годину ранку 26 березня обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, протягом 24 березня російські найманці сім разів порушили режим припинення вогню в районі проведення Операції об'єднаних сил, зокрема із забороненого озброєння

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