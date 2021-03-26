Окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Протягом минулої доби, 25 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", поблизу селища Світлодарськ, окупанти відкривали вогонь у бік позицій українських захисників з ручних і станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Позиції наших захисників поруч населеного пункту Майорськ окупанти обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У межах відповідальності угрупування "Схід", неподалік населеного пункту Богданівка, російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях захисників України з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Широкине противник відкривав вогонь у бік українських позицій, застосувавши підствольні гранатомети, ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Бойових втрат серед особового складу ООС унаслідок ворожих обстрілів немає.

Станом на 7 годину ранку 26 березня обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, протягом 24 березня російські найманці сім разів порушили режим припинення вогню в районі проведення Операції об'єднаних сил, зокрема із забороненого озброєння