Російські найманці сім разів за добу порушили "тишу" на Донбасі

Протягом минулої доби, 24 березня, російські найманці сім разів порушили режим припинення вогню в районі проведення Операції об'єднаних сил, зокрема - із забороненого озброєння.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає, інформує пресцентр ООС у ранковому зведенні.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм. Поблизу Авдіївки російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік наших позицій з гранатометів різних типів та стрілецької зброї, а в районі Лебединського ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Позиції українських захисників поруч населеного пункту Шуми окупанти обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У районі населеного пункту Богданівка окупанти вели вогонь по позиціях наших захисників з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що російські найманці здійснили низку вогневих провокацій, метою яких було контрольоване загострення обстановки на Маріупольському та Авдіївському напрямках. Традиційно провокації супроводжувались інтенсивними інформаційними атаками, спрямованими на дискредитацію ЗСУ. Так, 24 березня передові підрозділи Збройних Сил України зафіксували проведення інженерних робіт поблизу Водяного у напрямку передових позицій українських захисників.

У штабі ООС наголошують, що Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань.

Нагадаємо, протягом 23 березня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Втрат у лавах ЗСУ не було.