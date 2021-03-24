Данілов закликав не вживати термін "Донбас"

"Є чіткі назви території Донецької і Луганської областей, ніякого Донбасу не існує".

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав максимально уникати вживання терміну "Донбас", бо він, на його думку, став наративом, нав’язаним країною-агресором.

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на виступ Данілова під час форуму "Виборча реформа: оцінка через призму цінностей, політичних прав, якості процедур"

"Слова "Донбас" немає в жодному нормативному правовому документі нашої держави. Це дефініція, яка нам нав’язується Російською Федерацією – «народ Донбасу», «вибір Донбасу», «Донбас не поставлять на коліна». Нам треба чітко дотримуватись наших нормативно-правових документів… Є чіткі назви території Донецької і Луганської областей, ніякого Донбасу не існує, це дуже небезпечно, коли ми починаємо такі речі говорити", - сказав Данілов.

Секретар Радбезу додав, що це створює нові передумови ворогу розпочинати розмови про розвал України.

Нагадаємо, що раніше МінТОТ попросило не використовувати термін "анексія" щодо Криму та Севастополя. Ці українські регіони правильно називати тимчасово окупованими Російською Федерацією територіями України.