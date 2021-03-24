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Кабмін призначив міністру Чернишову нову заступницю

Наталія Козловська раніше працювала в секретаріаті уряду.

Кабмін призначив міністру Чернишову нову заступницю
Фото: facebook.com/el.shuliak

Кабінет міністрів на засіданні в середу призначив нову заступницю міністра розвитку громад та територій. Посаду отримала директорка урядового Департаменту з питань інфраструктури та технічного регулювання.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан.

Козловська керує департаментом з вересня 2019 року. Перед цим вона очолювала Департамент державних програм та розвитку житлового будівництва Мінрегіону.

У 2020 році їй присвоїли почесне звання "Заслужений будівельник України".

Нагадаємо, що міністром розвитку громад та територій є Олексій Чернишов.

До сьогодні в нього було шестеро заступників: Василь Лозинський, В'ячеслав Негода, Наталія Хоцянівська, Іван Лукеря, Ігор Корховий, Олександр Дудченко.

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