Колишній віцепрем'єр запропонував створити Координаційний центр з протидії епідемії на базі РНБО

Створення реального Координаційного центру з протидії епідемії на базі РНБО має бути першочерговим завданням в умовах критичного загострення ситуації під час третьої хвилі пандемії COVID-19. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив Геннадій Зубко, ексвіцепрем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ у 2014-2019 рр. За його словами, прохання мера Андрія Садового про додаткове залучення до Львова лікарів для лікування хворих на COVID-19- не поодинокий випадок, і потрібно бути готовими до таких запитів і з інших регіонів.

«Координаційний центр повинен взяти на себе у повному обсязі управління заходами з боротьби з пандемією, в тому числі і на місцях. Мова не про збір статистики по захворюванню, госпіталізації, смертності тощо. Це має бути реальний ресурсний центр, який може управляти реальними ресурсами, причому не лише коштами або засобами захисту чи обладнанням, а й медичним персоналом. До переліку завдань такого центру мають увійти: управління ресурсами на кисень, медикаменти з протоколу лікування COVID-19, доплати лікарям; управління тестуванням населення; управління переміщення транспорту з «червоних зон»; координація кампанії з вакцинування, а також координація окремо сформованих бригад лікарів для перенаправлення в регіони, де рівень захворюваності перевищує 500 хворих на добу», - зазначив Зубко.

Він нагадав, що так свого часу робила Італія, яка залучала бригади лікарів з інших країн, в тому числі і з України.

«Ситуація з пандемією вимагає як коротких, так і довгих кроків з боку держави, тому має залишатись питанням нацбезпеки. Відтік медпрацівників із закладів охорони здоров’я України у 2020 році становив від 17 до 60 тисяч, а також з огляду на повідомлення про те, що Польща потребує 80 тис медиків і вже значно спростила процедуру працевлаштування для іноземних медиків, проблема нестачі лікарів та медичного персоналу в Україні стає питанням національної безпеки», - вважає ексвіцепрем'єр.

Також,за словами Зубка, для вирішення проблеми нагальним питанням є продовження впровадження медичної реформи.