Звичайна застуда може витіснити ковід з організму, - дослідження

Британські вчені з Університету Глазго виявили, що звичайний риновірус, що викликає застуду, виявився сильнішим за коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Переваги можуть бути короткотривалими, але риновірус настільки поширений, що може допомогти придушити коронавірус.

"Грип - один з найбільш егоїстичних вірусів і майже завжди працює один. Інші ж, як-от аденовіруси, схильні до спільного проживання. Було багато припущень про те, як вірус, що викликає COVID-19 (Sars-CoV-2), впишеться в таємничий світ "вірусних взаємодій". Однак рік соціального дистанціювання сповільнив поширення усіх вірусів та ускладнив їхнє вивчення", - йдеться у повідомленні.

Науковці Центру вірусних досліджень в Глазго взяли копію слизової оболонки дихальних шляхів людини і заразили її Sars-CoV-2 та риновірусом, який є однією з найпоширеніших інфекцій у світі та причиною звичайної застуди. З'ясувалося, що якщо риновірус і Sars-CoV-2 випустити одночасно, то перший пригнічує ковід.

"Якщо ж риновірусу дати 24 години фори, то у Sars-CoV-2 просто не буде шансів. І навіть коли вчені випустили Sars-CoV-2 на 24 години раніше, риновірус усе одно виявився сильнішим. Sars-CoV-2 не розвивається, його дуже пригнічує риновірус. Це дуже цікаво, тому що висока поширеність звичайної застуди може знизити кількість нових випадків зараження Sars-CoV-2", - розповів BBC News доктор Пабло Мурсія.

Подібні випадки спостерігались і раніше. Великий спалах риновірусу, ймовірно, відстрочив пандемію свинячого грипу в деяких частинах Європи у 2009 році. Подальші експерименти показали, що риновірус запускає імунну реакцію всередині інфікованих клітин, яка блокує здатність Sars-CoV-2 створювати свої копії.

Нагадаємо, восени дослідники Public Health England заявили, що чверть людей може мати імунітет до коронавірусу, хоча більшість навіть ніколи не була інфікована ним.

Науковці припускають, що імунітет від COVID-19 міг з'явитися через подібні коронавіруси, як ті, що викликають застуду. За чотири місяці жодна досліджувана людина з високим рівнем T-клітин не заразилася ковідом, що і дало змогу вважати, що вони від нього захищені.